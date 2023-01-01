Nissan Murano

Хватит мечтать о комфорте и уверенности на дороге - с новым Nissan Murano III (Z52) все это становится реальностью! Завоевывая сердца автолюбителей по всему миру, этот внедорожник воплощает в себе надежность и стиль, которыми славится марка Nissan.

Впереди вас ждет уникальная возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля 2021 года выпуска с пробегом всего 54441 км. И это не просто автомобиль, это настоящий идеал для тех, кто стремится к совершенству во всем.

Черный цвет кузова придает Murano III (Z52) элегантность и роскошь, а его привлекательные линии и харизматичный облик не оставят равнодушным никого. Оснащенный мощным бензиновым двигателем объемом 3498 см3 и мощностью 249 л.с., этот автомобиль готов покорять любые дороги.

А что говорить о его функциональности? Двухзонный климат-контроль обеспечит комфортную температуру для каждого пассажира, а камера заднего вида и камера 360 градусов помогут вам маневрировать с легкостью даже в самых тесных условиях. Но это еще не все! Вентиляция передних сидений и электропривод передних сидений позволят вам наслаждаться поездкой в любую погоду, а память водительского сидения и электропривод рулевого колеса добавят удобства и комфорта вашей поездке.

Не упустите свой шанс стать обладателем роскошного Nissan Murano III (Z52) с полным приводом, оригинальным ПТС и всего одним владельцем. Сделайте свою жизнь ярче и удобнее с этим потрясающим автомобилем от марки Nissan. Звоните прямо сейчас и получите больше информации о нашем предложении!

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