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Nissan Murano
2021
3 649 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Murano 2021

3 649 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Murano
  • Поколение III (Z52)
  • Модификация 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 54442 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 014699
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 304

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Murano

Хватит мечтать о комфорте и уверенности на дороге - с новым Nissan Murano III (Z52) все это становится реальностью! Завоевывая сердца автолюбителей по всему миру, этот внедорожник воплощает в себе надежность и стиль, которыми славится марка Nissan.

Впереди вас ждет уникальная возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля 2021 года выпуска с пробегом всего 54441 км. И это не просто автомобиль, это настоящий идеал для тех, кто стремится к совершенству во всем.

Черный цвет кузова придает Murano III (Z52) элегантность и роскошь, а его привлекательные линии и харизматичный облик не оставят равнодушным никого. Оснащенный мощным бензиновым двигателем объемом 3498 см3 и мощностью 249 л.с., этот автомобиль готов покорять любые дороги.

А что говорить о его функциональности? Двухзонный климат-контроль обеспечит комфортную температуру для каждого пассажира, а камера заднего вида и камера 360 градусов помогут вам маневрировать с легкостью даже в самых тесных условиях. Но это еще не все! Вентиляция передних сидений и электропривод передних сидений позволят вам наслаждаться поездкой в любую погоду, а память водительского сидения и электропривод рулевого колеса добавят удобства и комфорта вашей поездке.

Не упустите свой шанс стать обладателем роскошного Nissan Murano III (Z52) с полным приводом, оригинальным ПТС и всего одним владельцем. Сделайте свою жизнь ярче и удобнее с этим потрясающим автомобилем от марки Nissan. Звоните прямо сейчас и получите больше информации о нашем предложении!

id014699

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