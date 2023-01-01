Nissan Murano

Преимущества:

- 1 Владелец

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Климат 2-зонный

- Датчик дождя и света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Подогрев руля

- Обогрев передних и задних сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Салон (кожа)

- Регулировка сиденья водителя (с памятью)

- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Камера 360°

- Аудиосистема BOSE

- Проекционные показатели спидометра

- Весь кузов автомобиля полностью в защитной броне плёнке

014120