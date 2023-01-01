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Nissan Murano
2021
4 699 000 ₽
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Nissan Murano 2021

4 699 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano
Nissan Murano

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Murano
  • Поколение III (Z52)
  • Модификация 3.5 CVT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 15756 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 169
  • VIN 014120
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3498 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Murano

Преимущества:
- 1 Владелец
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев передних и задних сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Аудиосистема BOSE
- Проекционные показатели спидометра
- Весь кузов автомобиля полностью в защитной броне плёнке

014120

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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