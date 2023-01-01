Nissan Murano
Преимущества:
- 1 Владелец
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев передних и задних сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Аудиосистема BOSE
- Проекционные показатели спидометра
- Весь кузов автомобиля полностью в защитной броне плёнке
014120