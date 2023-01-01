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Nissan Note
2019
1 270 000 ₽
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Nissan Note 2019

1 270 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 87125 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 012170
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 220

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Продается автомобиль Nissan Note, привезенный из Японии. Электронный ПТС и 1 владелец придадут уверенности при покупке. Авто в отличном состоянии и полностью соответствует техническим и эксплуатационным требованиям.

Кроме того, авто дополнительно комплектуется мультимедиа, разделенным климат-контролем, датчиком света и дождя, подогревом передних сидений и другими полезными функциями. Общее впечатление от салона Nissan Note - эргономичность и удобство, каждая деталь продумана до мелочей.

Спешите купить этот надежный автомобиль и наслаждаться его комфортом и безопасностью. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id012170

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