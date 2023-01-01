Nissan Note

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Продается автомобиль Nissan Note, привезенный из Японии. Электронный ПТС и 1 владелец придадут уверенности при покупке. Авто в отличном состоянии и полностью соответствует техническим и эксплуатационным требованиям.

Кроме того, авто дополнительно комплектуется мультимедиа, разделенным климат-контролем, датчиком света и дождя, подогревом передних сидений и другими полезными функциями. Общее впечатление от салона Nissan Note - эргономичность и удобство, каждая деталь продумана до мелочей.

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