Nissan Note

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Nissan Note, 2019 года выпуска. Данный автомобиль был ввезён из Японии в 2023 году и имеет электронный ПТС. Автомобиль без владельцев в РФ и кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Кроме того, автомобиль имеет бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, что обеспечивает максимальную комфортность эксплуатации. Также есть кондиционер, позволяющий поддерживать комфортную температуру в любую погоду.

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