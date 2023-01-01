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Nissan Note
2019
1 270 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Note 2019

1 270 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.2 CVT (79 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 93407 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • VIN 225286
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 79 л.с.
  • Воблер 157

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Nissan Note, 2019 года выпуска. Данный автомобиль был ввезён из Японии в 2023 году и имеет электронный ПТС. Автомобиль без владельцев в РФ и кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии.

Кроме того, автомобиль имеет бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, что обеспечивает максимальную комфортность эксплуатации. Также есть кондиционер, позволяющий поддерживать комфортную температуру в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем качество и надежность автомобиля, а также предоставляем максимально выгодные условия при его приобретении. Ждем Вашего звонка!

id225286

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