Nissan Note

Дорогие наши клиенты!

Мы рады представить вам Nissan Note 2019 года выпуска, который был пригнан из Японии в 2023 году. Автомобиль не имеет пробега по РФ и сохранено заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его безупречное состояние.

Для удобства владельца были дополнительно установлены передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, а также полный электропакет. Эти функциональные возможности значительно облегчат эксплуатацию автомобиля и создадут максимальный комфорт для вождения.

Мы гарантируем высокое качество нашего товара и уверены, что этот автомобиль станет вашим надежным партнером на дороге на долгие годы.

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