Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Note
2019
1 489 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Nissan Note 2019

1 489 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 22228 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Коричневый
  • VIN 012344
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 266

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Nissan Note

Мы рады предложить вам автомобиль высокого качества - Nissan Note. Этот автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и имеет всего одного собственника и электронный ПТС.

Одним из преимуществ этого автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Nissan Note оснащен множеством функций и опций, чтобы обеспечить комфорт и удобство во время езды.

Автомобиль комплектуется полным приводом, что обеспечивает отличную управляемость и безопасность на дороге. Благодаря бесключевому доступу в салон и запуску двигателя, вы можете наслаждаться удобством использования автомобиля без лишних хлопот. Климат-контроль обеспечит оптимальную температуру в салоне в любую погоду.

Важной особенностью Nissan Note является наличие датчика света, который автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения. Система удержания в полосе поможет вам сохранять стабильную траекторию движения на дороге, а система предотвращения столкновения обеспечит дополнительный уровень безопасности.

Парктроник и камера заднего вида позволяют легко маневрировать и парковаться даже на ограниченных пространствах. Вы сможете чувствовать себя уверенно и комфортно за рулем Nissan Note.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на нашем сайте, и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши эксперты с радостью ответят на ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор. Не упустите возможность приобрести этот надежный и функциональный автомобиль. Мы ждем вашего звонка!

id012344

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Nissan

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2015

1 130 000 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2019

1 430 000 ₽

Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida Nissan Tiida

Nissan Tiida
2013

699 000 ₽

Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note

Nissan Note
2012

650 001 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2016

1 270 000 ₽

Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano

Nissan Murano
2018

3 031 200 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2012

1 210 000 ₽

Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail

Nissan X-Trail
2019

2 626 300 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2010

1 219 200 ₽

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2011

830 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа