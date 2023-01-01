Nissan Note

Мы рады предложить вам автомобиль высокого качества - Nissan Note. Этот автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и имеет всего одного собственника и электронный ПТС.

Одним из преимуществ этого автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Nissan Note оснащен множеством функций и опций, чтобы обеспечить комфорт и удобство во время езды.

Автомобиль комплектуется полным приводом, что обеспечивает отличную управляемость и безопасность на дороге. Благодаря бесключевому доступу в салон и запуску двигателя, вы можете наслаждаться удобством использования автомобиля без лишних хлопот. Климат-контроль обеспечит оптимальную температуру в салоне в любую погоду.

Важной особенностью Nissan Note является наличие датчика света, который автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения. Система удержания в полосе поможет вам сохранять стабильную траекторию движения на дороге, а система предотвращения столкновения обеспечит дополнительный уровень безопасности.

Парктроник и камера заднего вида позволяют легко маневрировать и парковаться даже на ограниченных пространствах. Вы сможете чувствовать себя уверенно и комфортно за рулем Nissan Note.

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