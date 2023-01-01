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Nissan Note
2019
1 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Note 2019

1 099 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.2 CVT (79 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 91098 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 223062
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 79 л.с.
  • Воблер 338

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам возможность приобрести автомобиль Nissan Note 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии в РФ в 2023 году, что гарантирует его свежесть и соответствие самым современным стандартам качества.

Nissan Note оснащен мощным 1.2-литровым двигателем и CVT-трансмиссией, обеспечивающими плавное переключение передач и отличную экономичность. С его 79 лошадиными силами и системой полного привода (4WD) вы будете наслаждаться уверенным и комфортным вождением в любых условиях.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС, подтверждающий его легальность и историю. Вы можете быть уверены в том, что Nissan Note прошел все проверки и соответствует всем требованиям.

Дополнительные опции включают в себя широкий набор комфортных и безопасных функций. Кондиционер обеспечивает оптимальную температуру в салоне вне зависимости от погоды. Тонированные стекла защищают от солнечных лучей и обеспечивают комфортную атмосферу в салоне.

Иммобилайзер и центральный замок обеспечивают безопасность вашего автомобиля. Бортовой компьютер, датчик света и система доступа без ключа делают использование автомобиля более удобным и интеллектуальным.

Этот Nissan Note также оснащен парктроником, системой предотвращения выезда из полосы движения (LKA) и системой электронного контроля устойчивости (ESP), что обеспечивает дополнительное удобство и безопасность во время поездок. Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения обеспечивает дополнительную защиту и безопасность при движении на дороге.

Не упустите возможность стать обладателем этого превосходного Nissan Note. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут вам оформить покупку.

id223062

Fresh Тюмень
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