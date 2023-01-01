Nissan Note

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам возможность приобрести автомобиль Nissan Note 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии в РФ в 2023 году, что гарантирует его свежесть и соответствие самым современным стандартам качества.

Nissan Note оснащен мощным 1.2-литровым двигателем и CVT-трансмиссией, обеспечивающими плавное переключение передач и отличную экономичность. С его 79 лошадиными силами и системой полного привода (4WD) вы будете наслаждаться уверенным и комфортным вождением в любых условиях.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС, подтверждающий его легальность и историю. Вы можете быть уверены в том, что Nissan Note прошел все проверки и соответствует всем требованиям.

Дополнительные опции включают в себя широкий набор комфортных и безопасных функций. Кондиционер обеспечивает оптимальную температуру в салоне вне зависимости от погоды. Тонированные стекла защищают от солнечных лучей и обеспечивают комфортную атмосферу в салоне.

Иммобилайзер и центральный замок обеспечивают безопасность вашего автомобиля. Бортовой компьютер, датчик света и система доступа без ключа делают использование автомобиля более удобным и интеллектуальным.

Этот Nissan Note также оснащен парктроником, системой предотвращения выезда из полосы движения (LKA) и системой электронного контроля устойчивости (ESP), что обеспечивает дополнительное удобство и безопасность во время поездок. Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения обеспечивает дополнительную защиту и безопасность при движении на дороге.

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