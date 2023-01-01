Nissan Note

Уважаемые автолюбители,

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Nissan Note 2017 года выпуска. Этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание инновационных технологий и стильного дизайна. Он обладает электрическим двигателем e-Power 1.2hyb, который позволяет снизить расход топлива и экологическую нагрузку на окружающую среду.

Автомобиль Nissan Note 2017 года без пробега по РФ и имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохраняет его оригинальный вид на долгие годы. Кроме того, владелец предоставляет электронный ПТС, гарантируя полную прозрачность и легальность данного транспортного средства.

Ниссан Ноут 2017 года оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его особенно привлекательным. Светодиодные ходовые огни придают автомобилю стильный и современный вид, привлекая взгляды на дороге. Климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне независимо от погодных условий. Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки сделают вашу жизнь проще и удобнее. Противотуманные фары обеспечат безопасность в условиях низкой видимости. А полный электро пакет, мультифункциональное рулевое колесо и система удержания в полосе добавят комфорта и удобства во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши квалифицированные специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества этого потрясающего автомобиля. Не упустите возможность стать счастливым владельцем Nissan Note 2017 года.

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