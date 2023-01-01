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Nissan Note
2017
1 449 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Note 2017

1 449 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 96420 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 055619
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 315

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Уважаемые автолюбители,

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Nissan Note 2017 года выпуска. Этот автомобиль представляет собой идеальное сочетание инновационных технологий и стильного дизайна. Он обладает электрическим двигателем e-Power 1.2hyb, который позволяет снизить расход топлива и экологическую нагрузку на окружающую среду.

Автомобиль Nissan Note 2017 года без пробега по РФ и имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое сохраняет его оригинальный вид на долгие годы. Кроме того, владелец предоставляет электронный ПТС, гарантируя полную прозрачность и легальность данного транспортного средства.

Ниссан Ноут 2017 года оснащен рядом дополнительных опций, которые делают его особенно привлекательным. Светодиодные ходовые огни придают автомобилю стильный и современный вид, привлекая взгляды на дороге. Климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне независимо от погодных условий. Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки сделают вашу жизнь проще и удобнее. Противотуманные фары обеспечат безопасность в условиях низкой видимости. А полный электро пакет, мультифункциональное рулевое колесо и система удержания в полосе добавят комфорта и удобства во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши квалифицированные специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв, чтобы вы могли оценить все преимущества этого потрясающего автомобиля. Не упустите возможность стать счастливым владельцем Nissan Note 2017 года.

id055619

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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