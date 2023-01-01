Nissan Note

Уважаемые клиенты!

Рады представить вам эксклюзивное предложение - автомобиль Nissan Note, который был привезен из Японии в 2023 году. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми качествами для комфортной и безопасной поездки.

Наш автомобиль имеет только одного собственника, а также электронный ПТС, что подтверждает его надежность и чистую историю. Более того, Nissan Note оснащен полным приводом, что позволяет уверенно передвигаться по любым дорогам и условиям.

Одним из главных преимуществ этого автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие кузова. Оно не только придает ему элегантный внешний вид, но и защищает от внешних воздействий, сохраняя свежий и стильный облик на протяжении многих лет.

Отличительные особенности комплектации Nissan Note включают бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, климат-контроль, датчик света, систему удержания в полосе, систему предотвращения столкновения, парктроник и камеру заднего вида. Все эти функции созданы для вашего комфорта и безопасности на дороге.

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