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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Note
2019
1 489 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Note 2019

1 489 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 27674 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Коричневый
  • VIN 012428
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 303

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Уважаемые клиенты!

Рады представить вам эксклюзивное предложение - автомобиль Nissan Note, который был привезен из Японии в 2023 году. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми качествами для комфортной и безопасной поездки.

Наш автомобиль имеет только одного собственника, а также электронный ПТС, что подтверждает его надежность и чистую историю. Более того, Nissan Note оснащен полным приводом, что позволяет уверенно передвигаться по любым дорогам и условиям.

Одним из главных преимуществ этого автомобиля является заводское лакокрасочное покрытие кузова. Оно не только придает ему элегантный внешний вид, но и защищает от внешних воздействий, сохраняя свежий и стильный облик на протяжении многих лет.

Отличительные особенности комплектации Nissan Note включают бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, климат-контроль, датчик света, систему удержания в полосе, систему предотвращения столкновения, парктроник и камеру заднего вида. Все эти функции созданы для вашего комфорта и безопасности на дороге.

Теперь самое интересное! Звоните нам прямо сейчас по номеру указанному на сайте, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы подготовили для вас полную информацию о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных факторах, чтобы вы могли принять правильное решение.

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id012428

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Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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