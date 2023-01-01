Nissan Note
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Сигнализация с автозапуском
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
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