Nissan Note

Уникальная возможность приобрести эксклюзивный автомобиль Nissan Note в модификации e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.)!

Этот автомобиль принадлежит к поколению II Рестайлинг и выпущен в 2019 году. Пробег составляет всего 56368 км, что гарантирует его надежность и долговечность.

Хэтчбек серого цвета привлекает внимание своим стильным и современным дизайном. Великолепные характеристики подкреплены гибридным двигателем объемом 1198 см3, который обеспечивает эффективную и экономичную работу автомобиля.

Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортную и плавную езду, а передний привод добавляет уверенности на дороге.

Этот Nissan Note имеет правый руль, что делает его уникальным для России. Но несмотря на это, автомобиль абсолютно готов к эксплуатации на наших дорогах.

Важно отметить, что автомобиль ввезен из Японии и не имеет регистраций в РФ. Это дает вам возможность стать первым владельцем этого прекрасного автомобиля.

Автомобиль поставляется с электронным ПТС, что является дополнительным подтверждением его легальности и прозрачности сделки.

Не упустите возможность стать обладателем автомобиля Nissan Note в самой выгодной модификации e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.)! Сделайте свой выбор в пользу надежности, экономичности и стиля!

id300535