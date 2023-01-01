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Nissan Note
2019
1 450 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Note 2019

1 450 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 56368 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 300535
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Уникальная возможность приобрести эксклюзивный автомобиль Nissan Note в модификации e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.)!

Этот автомобиль принадлежит к поколению II Рестайлинг и выпущен в 2019 году. Пробег составляет всего 56368 км, что гарантирует его надежность и долговечность.

Хэтчбек серого цвета привлекает внимание своим стильным и современным дизайном. Великолепные характеристики подкреплены гибридным двигателем объемом 1198 см3, который обеспечивает эффективную и экономичную работу автомобиля.

Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортную и плавную езду, а передний привод добавляет уверенности на дороге.

Этот Nissan Note имеет правый руль, что делает его уникальным для России. Но несмотря на это, автомобиль абсолютно готов к эксплуатации на наших дорогах.

Важно отметить, что автомобиль ввезен из Японии и не имеет регистраций в РФ. Это дает вам возможность стать первым владельцем этого прекрасного автомобиля.
Автомобиль поставляется с электронным ПТС, что является дополнительным подтверждением его легальности и прозрачности сделки.

Не упустите возможность стать обладателем автомобиля Nissan Note в самой выгодной модификации e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.)! Сделайте свой выбор в пользу надежности, экономичности и стиля!

id300535

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