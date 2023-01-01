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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Note
2017
1 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Note 2017

1 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Nismo e-Power 1.2hyb AT (79 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 94035 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 144887
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 79 л.с.
  • Воблер 55

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Представляем вам уникальный автомобиль Nissan Note, 2017 года выпуска, который был ввезен из Японии в июне 2023 года. Этот автомобиль не имел владельцев в РФ, поэтому вы будете его первым счастливым обладателем!

Наличие электронного ПТС, гарантирует его легальность и безопасное оформление документов.

Кузов этого автомобиля полностью покрыт заводским лаком, что подчеркивает его стильный и современный внешний вид.

Этот автомобиль оснащен множеством передовых технологий, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Камера 360 позволит вам контролировать всю обстановку вокруг автомобиля, а адаптивный круиз-контроль позволит автомобилю автоматически подстраиваться под скорость движения впереди и поддерживать безопасную дистанцию. Система удержания в полосе поможет вам не выехать за пределы своей полосы и предупредит о возможной опасности.

Этот автомобиль также оснащен электроскладывающимися и электрорегулируемыми зеркалами, что обеспечит вам максимальное удобство во время парковки и маневрирования.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят вам с легкостью входить в автомобиль и сразу начинать движение, не тратя время на поиск ключей.

Внутри автомобиля вас будет встречать стильный черный потолок, который добавляет особую элегантность и роскошь.

А чтобы узнать все подробности об этом автомобиле, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля!

id144887

Fresh Тюмень Юг
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