Nissan Note

Представляем вам уникальный автомобиль Nissan Note, 2017 года выпуска, который был ввезен из Японии в июне 2023 года. Этот автомобиль не имел владельцев в РФ, поэтому вы будете его первым счастливым обладателем!

Наличие электронного ПТС, гарантирует его легальность и безопасное оформление документов.

Кузов этого автомобиля полностью покрыт заводским лаком, что подчеркивает его стильный и современный внешний вид.

Этот автомобиль оснащен множеством передовых технологий, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Камера 360 позволит вам контролировать всю обстановку вокруг автомобиля, а адаптивный круиз-контроль позволит автомобилю автоматически подстраиваться под скорость движения впереди и поддерживать безопасную дистанцию. Система удержания в полосе поможет вам не выехать за пределы своей полосы и предупредит о возможной опасности.

Этот автомобиль также оснащен электроскладывающимися и электрорегулируемыми зеркалами, что обеспечит вам максимальное удобство во время парковки и маневрирования.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят вам с легкостью входить в автомобиль и сразу начинать движение, не тратя время на поиск ключей.

Внутри автомобиля вас будет встречать стильный черный потолок, который добавляет особую элегантность и роскошь.

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