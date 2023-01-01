Nissan Note

Рады представить вам автомобиль Nissan Note II Рестайлинг 2018 года выпуска. Эта модель оснащена гибридным двигателем e-Power 1.2hyb AT мощностью 80 л.с., что обеспечивает отличную динамику и экономичность.

Автомобиль был привезен из Японии в июне 2023 года и не имеет владельцев в РФ. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии, а электронный ПТС гарантирует прозрачность и безопасность сделки.

Но это еще не все! Nissan Note II Рестайлинг укомплектован самыми современными технологиями и функциями, которые сделают каждую поездку комфортной и безопасной. Камера 360 градусов обеспечит полный обзор вокруг автомобиля, а адаптивный круиз контроль позволит автоматически подстраиваться под скорость движения на дороге. Система удержания в полосе поможет избежать непредвиденных ситуаций на дороге, а электроскладывание и электрорегулировка зеркал сделают парковку и маневрирование максимально удобными. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавят еще больше комфорта в использовании автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Это отличная возможность приобрести Nissan Note II Рестайлинг 2018 года с полным комплектом функций и безопасности. Не упустите свой шанс стать обладателем этого уникального автомобиля!

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