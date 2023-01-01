Nissan Note

Преимущества:

- Автомобиль был ввезен из Японии в марте 2023 года

- Электронный ПТС

- Без владельцев в РФ

- Предмаксимальная комплектация с камерами 360

- Климат-контроль

- Датчики столкновения и контроля полосы

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