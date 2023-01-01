Преимущества:
- Автомобиль был ввезен из Японии в марте 2023 года
- Электронный ПТС
- Без владельцев в РФ
- Предмаксимальная комплектация с камерами 360
- Климат-контроль
- Датчики столкновения и контроля полосы
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