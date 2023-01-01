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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Note
2019
1 420 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Note 2019

1 420 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
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Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация e-Power 1.2hyb AT (80 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 108716 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 299307
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.
  • Воблер 80

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

Преимущества:
- Автомобиль был ввезен из Японии в марте 2023 года
- Электронный ПТС
- Без владельцев в РФ
- Предмаксимальная комплектация с камерами 360
- Климат-контроль
- Датчики столкновения и контроля полосы

id299307

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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