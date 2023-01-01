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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Note
2017
1 679 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Note 2017

1 679 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note
Nissan Note

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Note
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Nismo e-Power 1.2hyb AT (79 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 75624 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 093537
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 79 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Note

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:
- Электронный ПТС.
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные ходовые огни
- Датчик света
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Штатный автозапуск
- Бесключевой доступ
- Электростеклоподъемники (все)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

id093537

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
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Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
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