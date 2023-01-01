Nissan Note
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Преимущества:
- Электронный ПТС.
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные ходовые огни
- Датчик света
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Штатный автозапуск
- Бесключевой доступ
- Электростеклоподъемники (все)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
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