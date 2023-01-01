Nissan Note

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

- Электронный ПТС.

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Климат 1-зонный

- Тонированные стекла

- Светодиодные ходовые огни

- Датчик света

- Ключ ДУ (дистанционный ключ)

- Штатный автозапуск

- Бесключевой доступ

- Электростеклоподъемники (все)

- Камера заднего вида

- Камера 360°

- Парктроник

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

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