Nissan Note
Преимущества
-Кондиционер (климат 1-зонный)
-Тонированные стекла
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик света
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные)
-Камера заднего вида
-Камера 360°
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