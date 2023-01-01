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Nissan NV200
2017
1 739 000 ₽
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Nissan NV200 2017

1 739 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200
Nissan NV200

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель NV200
  • Поколение NV200
  • Модификация 1.6 AT (109 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 103412 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 213
  • VIN 115218
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1597 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Nissan NV200

Преимущества:

- Один владелец по ПТС
- Без ДТП
- Дополнительно установлена сигнализация с обратной связью и автозапуском
- Магнитола андроид
- Камера заднего вида
- Кондиционер
- Грузоподьемность 600 кг

115218

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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