Nissan Pathfinder

Автомобиль приобретался у официального дилера в марте 2022 года . Электронный ПТС, 1 владелец. Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto

- Навигация

- Датчик усталости водителя

- Адаптивный круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера 360°

- Система помощи при старте в гору

- Система помощи при спуске с горы

- Система контроля за полосой движения

- Система управления дальним светом

- Датчик дождя и света

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Электропривод зеркал

- Климат-контроль многозонный

- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров

- Подогрев руля

- Обогрев зеркал

- Обогрев лобового стекла

- Электронная приборная панель

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Беспроводная зарядка для телефона

- Розетка 12V

- Кожаная обивка салона

- Кожаный руль

- Складывающееся заднее сидение

-Третий ряд сидений

- Передний центральный подлокотник

- Светодиодные фары

- Противотуманные фары

- Огни дневного хода

- Омыватель фар

- Антиблокировочная система

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Система помощи при экстренном торможении

- Система предотвращения столкновения

- Подушки безопасности водителя с защитой коленей

- Подушки безопасности пассажира

- Боковые передние подушки безопасности

- Оконные шторки безопасности

- Система крепления детских автокресел

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