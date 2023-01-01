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Nissan Pathfinder
2021
6 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Pathfinder 2021

6 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Pathfinder
  • Поколение V
  • Модификация 3.5 AT (275 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 8231 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 400257
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 275 л.с.
  • Воблер 241

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Pathfinder

Автомобиль приобретался у официального дилера в марте 2022 года . Электронный ПТС, 1 владелец. Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Датчик усталости водителя
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система помощи при старте в гору
- Система помощи при спуске с горы
- Система контроля за полосой движения
- Система управления дальним светом
- Датчик дождя и света
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль многозонный
- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев руля
- Обогрев зеркал
- Обогрев лобового стекла
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Беспроводная зарядка для телефона
- Розетка 12V
- Кожаная обивка салона
- Кожаный руль
- Складывающееся заднее сидение
-Третий ряд сидений
- Передний центральный подлокотник
- Светодиодные фары
- Противотуманные фары
- Огни дневного хода
- Омыватель фар
- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Система помощи при экстренном торможении
- Система предотвращения столкновения
- Подушки безопасности водителя с защитой коленей
- Подушки безопасности пассажира
- Боковые передние подушки безопасности
- Оконные шторки безопасности
- Система крепления детских автокресел

id400257

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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