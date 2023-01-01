Nissan Pathfinder
Автомобиль приобретался у официального дилера в марте 2022 года . Электронный ПТС, 1 владелец. Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Датчик усталости водителя
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система помощи при старте в гору
- Система помощи при спуске с горы
- Система контроля за полосой движения
- Система управления дальним светом
- Датчик дождя и света
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль многозонный
- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев руля
- Обогрев зеркал
- Обогрев лобового стекла
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Беспроводная зарядка для телефона
- Розетка 12V
- Кожаная обивка салона
- Кожаный руль
- Складывающееся заднее сидение
-Третий ряд сидений
- Передний центральный подлокотник
- Светодиодные фары
- Противотуманные фары
- Огни дневного хода
- Омыватель фар
- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Система помощи при экстренном торможении
- Система предотвращения столкновения
- Подушки безопасности водителя с защитой коленей
- Подушки безопасности пассажира
- Боковые передние подушки безопасности
- Оконные шторки безопасности
- Система крепления детских автокресел
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