Nissan Qashqai

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Приобретался у официального дилера.

1 владелец, оригинальный ПТС.

Дополнительные опции:

- Система навигации

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная головная оптика

- Панорамная крыша

- Электропривод водительского сиденья

- Черный потолок

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Контроль слепых зон

- Обогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Двухзонный климат-контроль

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