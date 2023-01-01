Nissan Qashqai
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Приобретался у официального дилера.
1 владелец, оригинальный ПТС.
Дополнительные опции:
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Электропривод водительского сиденья
- Черный потолок
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Двухзонный климат-контроль
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