Nissan Qashqai

Добрый день! Мы хотели бы представить Вам автомобиль Nissan Qashqai 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у нашего официального дилера, что подтверждается электронным ПТС. Автомобиль был в одних руках и имеет только одного собственника.

Nissan Qashqai может похвастаться множеством возможностей, чтобы обеспечить Вам безопасность и комфорт во время поездок. Этот автомобиль оснащен навигационной системой, камерами кругового обзора и панорамной крышей. Он готов к использованию в любых условиях и обеспечит Вам приятное впечатление во время езды.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рады будем ответить на Ваши вопросы и предоставить Вам дополнительную информацию о данном автомобиле. Ждем Вашего звонка уже сегодня!

id112338