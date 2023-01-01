Nissan Qashqai

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Дорогие автолюбители! Сегодня мы представляем вам идеальный автомобиль для городской жизни - Nissan Qashqai 2019 года, с двигателем 2.0 CVT, мощностью 144 л.с. Этот автомобиль создан для комфортной и уверенной езды в городских условиях, он идеально подходит для всей семьи и для ежедневного использования.

Наш автомобиль приобретался у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и сохранность. Наличие оригинального ПТС говорит о том, что автомобиль не имеет юридических проблем, а сервисные документы подтверждают его техническую исправность и безопасность.

Nissan Qashqai - это не только комфорт, но и безопасность. Этот автомобиль оснащен передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, ABS, ESP, а также имеет встроенную систему активной безопасности. Это значит, что вы можете полностью доверять этому автомобилю.

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