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Nissan Qashqai
2019
1 425 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Qashqai 2019

1 425 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Qashqai
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (144 л.с.)
  • Комплектация SE (2019-2020)
  • Год 2019
  • Пробег 96177 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 089129
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.
  • Воблер 150

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Qashqai

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Дорогие автолюбители! Сегодня мы представляем вам идеальный автомобиль для городской жизни - Nissan Qashqai 2019 года, с двигателем 2.0 CVT, мощностью 144 л.с. Этот автомобиль создан для комфортной и уверенной езды в городских условиях, он идеально подходит для всей семьи и для ежедневного использования.

Наш автомобиль приобретался у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и сохранность. Наличие оригинального ПТС говорит о том, что автомобиль не имеет юридических проблем, а сервисные документы подтверждают его техническую исправность и безопасность.

Nissan Qashqai - это не только комфорт, но и безопасность. Этот автомобиль оснащен передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, ABS, ESP, а также имеет встроенную систему активной безопасности. Это значит, что вы можете полностью доверять этому автомобилю.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время и предоставим всю необходимую информацию о данном автомобиле. Наша компания всегда готова предложить вам выгодные условия покупки и прозрачную сделку. Не упустите свой шанс приобрести этот великолепный автомобиль за разумные деньги. Сделайте правильный выбор - выберите Nissan Qashqai 2019 с двигателем 2.0 CVT (144 л.с.)!

id089129

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