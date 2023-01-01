Nissan Qashqai

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Nissan Qashqai 2018 года выпуска, который может стать надежным и комфортным спутником на дорогах. Автомобиль имеет оригинальный ПТС и только одного владельца.

Nissan Qashqai оснащен кондиционером и обогревом сидений, что обеспечивает максимальный комфорт в любое время года. Автомобиль также имеет круиз-контроль, датчики дождя и света, которые делают поездку еще более безопасной и комфортной. Другим несомненным преимуществом этого автомобиля являются датчики парковки.

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