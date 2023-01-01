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Nissan Qashqai
2018
1 899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Qashqai 2018

1 899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Qashqai
  • Поколение II
  • Модификация 1.6d CVT (130 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 103394 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 046526
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.
  • Воблер 169

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Qashqai

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Nissan Qashqai 2018 года выпуска, который может стать надежным и комфортным спутником на дорогах. Автомобиль имеет оригинальный ПТС и только одного владельца.

Nissan Qashqai оснащен кондиционером и обогревом сидений, что обеспечивает максимальный комфорт в любое время года. Автомобиль также имеет круиз-контроль, датчики дождя и света, которые делают поездку еще более безопасной и комфортной. Другим несомненным преимуществом этого автомобиля являются датчики парковки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля, который будет максимально соответствовать Вашим потребностям и запросам.

id046526

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