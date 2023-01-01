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Nissan Qashqai
2019
1 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Qashqai 2019

1 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Qashqai
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (144 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 116822 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 095763
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.
  • Воблер 317

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Qashqai

Дорогие друзья!

Мы рады представить Вам отличный автомобиль - Nissan Qashqai, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль отличается безукоризненным техническим состоянием и идеальной комплектацией.

В комплектацию входят такие полезные опции, как кондиционер с климатом 2-зонным, тонированные стекла, ксеноновые фары, иммобилайзер, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, обогрев сидений.

Автомобиль оснащен удобным салоном, выполненным из качественных материалов (ткань), а также имеет регулировку сидений пассажиров по высоте, регулировку руля в 2 плоскостях, электропривод зеркал и электростеклоподъемники всех окон.

В Nissan Qashqai встроена система безопасности, включающая антиблокировочную систему (ABS) и подушки безопасности (фронтальные + боковые), что обеспечивает максимальный уровень безопасности во время поездок.

Автомобиль имеет электронный ПТС и двух владельцев.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и провести тест-драйв. Не упустите возможность приобрести этот замечательный автомобиль!

id095763

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