Nissan Qashqai

Дорогие друзья!

Мы рады представить Вам отличный автомобиль - Nissan Qashqai, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль отличается безукоризненным техническим состоянием и идеальной комплектацией.

В комплектацию входят такие полезные опции, как кондиционер с климатом 2-зонным, тонированные стекла, ксеноновые фары, иммобилайзер, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, обогрев сидений.

Автомобиль оснащен удобным салоном, выполненным из качественных материалов (ткань), а также имеет регулировку сидений пассажиров по высоте, регулировку руля в 2 плоскостях, электропривод зеркал и электростеклоподъемники всех окон.

В Nissan Qashqai встроена система безопасности, включающая антиблокировочную систему (ABS) и подушки безопасности (фронтальные + боковые), что обеспечивает максимальный уровень безопасности во время поездок.

Автомобиль имеет электронный ПТС и двух владельцев.

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