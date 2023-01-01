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Nissan Qashqai
2015
1 450 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Qashqai 2015

1 450 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Qashqai
  • Поколение II
  • Модификация 1.2 CVT (115 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 121688 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 001008
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1197 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 115 л.с.
  • Воблер 12

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Qashqai

Уважаемые покупатели,

Мы рады представить вам автомобиль Nissan Qashqai с дополнительными опциями, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль не только обладает стильным дизайном и безупречной проходимостью, но и оснащен широким списком опций для вашего комфорта и безопасности.

Кондиционер и подогрев передних сидений помогут вам чувствовать себя комфортно в любой погоде, а тонированные стекла и темный салон защитят от солнечных лучей и сохранят приватность внутри автомобиля.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, автомобиль оснащен системами ABS, ESP и антипробуксовочной системой. Вместе с этим, штатный иммобилайзер и сигнализация помогут защитить ваш автомобиль от кражи.

В автомобиле также предусмотрены электропривод зеркал, регулировка руля по высоте и вылету, подушки безопасности боковые и для водителя и пассажира, обогрев зеркал, центральный замок и усилитель руля. Все это для вашего комфорта и безопасности во время поездок.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую проходимость и широкий набор опций, то Nissan Qashqai - выбор для вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы рады предложить вам лучшее качество по разумной цене!

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