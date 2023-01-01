Nissan Qashqai

Уважаемые покупатели,

Мы рады представить вам автомобиль Nissan Qashqai с дополнительными опциями, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль не только обладает стильным дизайном и безупречной проходимостью, но и оснащен широким списком опций для вашего комфорта и безопасности.

Кондиционер и подогрев передних сидений помогут вам чувствовать себя комфортно в любой погоде, а тонированные стекла и темный салон защитят от солнечных лучей и сохранят приватность внутри автомобиля.

Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, автомобиль оснащен системами ABS, ESP и антипробуксовочной системой. Вместе с этим, штатный иммобилайзер и сигнализация помогут защитить ваш автомобиль от кражи.

В автомобиле также предусмотрены электропривод зеркал, регулировка руля по высоте и вылету, подушки безопасности боковые и для водителя и пассажира, обогрев зеркал, центральный замок и усилитель руля. Все это для вашего комфорта и безопасности во время поездок.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую проходимость и широкий набор опций, то Nissan Qashqai - выбор для вас. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы рады предложить вам лучшее качество по разумной цене!

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