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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Qashqai
2019
1 729 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Qashqai 2019

1 729 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Qashqai
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (144 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 118294 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 097834
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.
  • Воблер 323

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Qashqai

Преимущества:
- 2 владельца, электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электрообогрев лобового стекла
- Подогрев руля
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id097834

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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