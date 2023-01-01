Nissan Qashqai
Преимущества:
- 2 владельца, электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электрообогрев лобового стекла
- Подогрев руля
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
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