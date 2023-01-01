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Nissan Qashqai
2011
1 269 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Qashqai 2011

1 269 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Qashqai
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (141 л.с.) 4WD
  • Комплектация SE+
  • Год 2011
  • Пробег 179750 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 311640
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 141 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Qashqai

У нас имеется автомобиль Nissan Qashqai 2011 года выпуска в отличном состоянии, который приобретался у официального дилера. Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что является гарантией его происхождения.

Этот Nissan Qashqai оснащен множеством полезных функций, обеспечивающих комфорт и безопасность во время поездок. В нем есть раздельный климат-контроль, который позволяет регулировать температуру для каждого пассажира отдельно. Также в автомобиле установлена панорамная крыша, которая добавляет ощущение простора и света.

Что касается безопасности, Nissan Qashqai 2011 года оснащен антиблокировочной системой, антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и системой помощи при экстренном торможении. Кроме того, в авто установлены множество подушек безопасности, включая подушки для водителя, пассажира и боковые передние подушки безопасности.

Комфортные вещи также присутствуют в этом автомобиле. Есть круиз-контроль, навигационная система, датчик дождя и света, система помощи при старте в гору и спуске с горы. Также автомобиль оснащен подогревом передних сидений и зеркал для комфортного использования в холодные времена года.

Вместительность Nissan Qashqai также является преимуществом. Он имеет складывающееся заднее сиденье и передний центральный подлокотник, чтобы обеспечить максимальный комфорт при перевозке пассажиров и грузов.

Дополнительные функции включают мультифункциональное рулевое колесо, кожаный руль, противотуманные фары, омыватель фар и систему крепления детских автокресел.

Если вы заинтересованы в покупке этого автомобиля Nissan Qashqai 2011 года, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания готова предоставить вам всю нужную информацию и ответить на все ваши вопросы.

id311640

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