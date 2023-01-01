Nissan Qashqai

У нас имеется автомобиль Nissan Qashqai 2011 года выпуска в отличном состоянии, который приобретался у официального дилера. Автомобиль имеет оригинальный ПТС, что является гарантией его происхождения.

Этот Nissan Qashqai оснащен множеством полезных функций, обеспечивающих комфорт и безопасность во время поездок. В нем есть раздельный климат-контроль, который позволяет регулировать температуру для каждого пассажира отдельно. Также в автомобиле установлена панорамная крыша, которая добавляет ощущение простора и света.

Что касается безопасности, Nissan Qashqai 2011 года оснащен антиблокировочной системой, антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и системой помощи при экстренном торможении. Кроме того, в авто установлены множество подушек безопасности, включая подушки для водителя, пассажира и боковые передние подушки безопасности.

Комфортные вещи также присутствуют в этом автомобиле. Есть круиз-контроль, навигационная система, датчик дождя и света, система помощи при старте в гору и спуске с горы. Также автомобиль оснащен подогревом передних сидений и зеркал для комфортного использования в холодные времена года.

Вместительность Nissan Qashqai также является преимуществом. Он имеет складывающееся заднее сиденье и передний центральный подлокотник, чтобы обеспечить максимальный комфорт при перевозке пассажиров и грузов.

Дополнительные функции включают мультифункциональное рулевое колесо, кожаный руль, противотуманные фары, омыватель фар и систему крепления детских автокресел.

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