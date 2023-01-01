Nissan Qashqai
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- 1 владелец
- Кузов полностью в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 17
- Сигнализация
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Омыватель фар
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
464249