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Nissan Qashqai
2014
1 689 000 ₽
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Nissan Qashqai 2014

1 689 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Qashqai
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 CVT (144 л.с.)
  • Комплектация LE+
  • Год 2014
  • Пробег 127452 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 15
  • VIN 091034
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Qashqai

Преимущества:
- Оригинал ПТС
- 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Обогрев лобового стекла
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал

091034

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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