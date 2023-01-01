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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Rogue
2017
2 149 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Rogue 2017

2 149 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Rogue
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.5 CVT (170 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 87011 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 457584
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 264

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Rogue

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Двухзонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Обогрев сидений
- Камера 360°
- Навигационная система
- Система доступа без ключа и запуск двигателя
- Кожаный салон

id457584

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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