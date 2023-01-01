Преимущества:
- Электронный ПТС
- Двухзонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Обогрев сидений
- Камера 360°
- Навигационная система
- Система доступа без ключа и запуск двигателя
- Кожаный салон
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