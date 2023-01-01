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Nissan Rogue
2017
2 169 000 ₽
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Nissan Rogue 2017

2 169 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue
Nissan Rogue

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Rogue
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.5 CVT (170 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 94296 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 503044
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2488 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Rogue

Преимущества:

- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Камеры кругового обзора

503044

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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