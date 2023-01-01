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Nissan Serena
2019
2 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Serena 2019

2 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27)
  • Модификация 1.2hyb AT (84 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 14967 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Синий
  • VIN 007626
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 84 л.с.
  • Воблер 265

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

Добрый день!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Nissan Serena 2019 года выпуска. Этот прекрасный семейный микроавтобус был ввезен из Японии в 2023 году и не имеет пробега по РФ, благодаря чему вы получите новое авто за значительно меньшую цену.

Аукционная оценка этого автомобиля составляет 4,5В, что свидетельствует о его отличном техническом состоянии и безупречной работе мотора. Его мощность достигает 84 л.с., что позволяет ему легко преодолевать любые препятствия на дороге.

Одним из самых значимых преимуществ данного автомобиля является его комплектация, которая включает в себя:

Климат-контроль с дополнительным кондиционером для заднего ряда, что обеспечит комфортное путешествие всей вашей семьи;
Систему предотвращения столкновений, которая поможет избежать аварийных ситуаций на дороге;
Систему кругового обзора 360, обеспечивающую вам полный контроль автомобиля, а также снизит вероятность повреждений при парковке;
Электродвери с обеих сторон, что позволит максимально упростить посадку и высадку из автомобиля.
Несмотря на небольшой косметический окрас правых дверей, Nissan Serena 2019 года готов к использованию и ждет своего нового владельца.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку самого лучшего автомобиля для вашей семьи.

id007626

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