Nissan Serena
Добрый день!
Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Nissan Serena 2019 года выпуска. Этот прекрасный семейный микроавтобус был ввезен из Японии в 2023 году и не имеет пробега по РФ, благодаря чему вы получите новое авто за значительно меньшую цену.
Аукционная оценка этого автомобиля составляет 4,5В, что свидетельствует о его отличном техническом состоянии и безупречной работе мотора. Его мощность достигает 84 л.с., что позволяет ему легко преодолевать любые препятствия на дороге.
Одним из самых значимых преимуществ данного автомобиля является его комплектация, которая включает в себя:
Климат-контроль с дополнительным кондиционером для заднего ряда, что обеспечит комфортное путешествие всей вашей семьи;
Систему предотвращения столкновений, которая поможет избежать аварийных ситуаций на дороге;
Систему кругового обзора 360, обеспечивающую вам полный контроль автомобиля, а также снизит вероятность повреждений при парковке;
Электродвери с обеих сторон, что позволит максимально упростить посадку и высадку из автомобиля.
Несмотря на небольшой косметический окрас правых дверей, Nissan Serena 2019 года готов к использованию и ждет своего нового владельца.
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