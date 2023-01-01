Nissan Serena

Добрый день!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Nissan Serena 2019 года выпуска. Этот прекрасный семейный микроавтобус был ввезен из Японии в 2023 году и не имеет пробега по РФ, благодаря чему вы получите новое авто за значительно меньшую цену.

Аукционная оценка этого автомобиля составляет 4,5В, что свидетельствует о его отличном техническом состоянии и безупречной работе мотора. Его мощность достигает 84 л.с., что позволяет ему легко преодолевать любые препятствия на дороге.

Одним из самых значимых преимуществ данного автомобиля является его комплектация, которая включает в себя:

Климат-контроль с дополнительным кондиционером для заднего ряда, что обеспечит комфортное путешествие всей вашей семьи;

Систему предотвращения столкновений, которая поможет избежать аварийных ситуаций на дороге;

Систему кругового обзора 360, обеспечивающую вам полный контроль автомобиля, а также снизит вероятность повреждений при парковке;

Электродвери с обеих сторон, что позволит максимально упростить посадку и высадку из автомобиля.

Несмотря на небольшой косметический окрас правых дверей, Nissan Serena 2019 года готов к использованию и ждет своего нового владельца.

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