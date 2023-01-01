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Nissan Serena
2018
2 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Serena 2018

2 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27)
  • Модификация 1.2hyb AT (84 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 92132 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 009785
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 84 л.с.
  • Воблер 060

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

Добрый день! Мы рады представить Вам наш новый автомобиль Nissan Serena. Этот автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля в заводском лакокрасочном покрытии.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество функций, которые обеспечат комфортную и безопасную поездку. Вы сможете наслаждаться двухзонным климат-контролем, тонированными стеклами, светодиодными фарами, легкосплавными дисками и многим другим. Кроме того, установлены системы курсовой устойчивости и антиблокировочная система (ABS), которые помогут Вам чувствовать себя уверенно на дороге.

Автомобиль также оснащен беспроводной системой доступа без ключа, которая не только обеспечит максимальную безопасность, но также делает использование автомобиля более удобным. Салон выполнен из ткани и имеет темный цвет. Третий ряд сидений позволяет разместить до 6 человек, что делает его отличным выбором для большой семьи или компании.

Кроме того, автомобиль оснащен рядом дополнительных функций, включая систему обогрева зеркал, подогрев руля и сидений, обогрев заднего стекла и многое другое. Камера заднего вида и камера 360° помогут Вам безопасно парковаться на любой стоянке.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что Вы не пожалеете о своем выборе!

id009785

Fresh Тюмень
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