Nissan Serena

Добрый день! Мы рады представить Вам наш новый автомобиль Nissan Serena. Этот автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля в заводском лакокрасочном покрытии.

Комплектация этого автомобиля включает в себя множество функций, которые обеспечат комфортную и безопасную поездку. Вы сможете наслаждаться двухзонным климат-контролем, тонированными стеклами, светодиодными фарами, легкосплавными дисками и многим другим. Кроме того, установлены системы курсовой устойчивости и антиблокировочная система (ABS), которые помогут Вам чувствовать себя уверенно на дороге.

Автомобиль также оснащен беспроводной системой доступа без ключа, которая не только обеспечит максимальную безопасность, но также делает использование автомобиля более удобным. Салон выполнен из ткани и имеет темный цвет. Третий ряд сидений позволяет разместить до 6 человек, что делает его отличным выбором для большой семьи или компании.

Кроме того, автомобиль оснащен рядом дополнительных функций, включая систему обогрева зеркал, подогрев руля и сидений, обогрев заднего стекла и многое другое. Камера заднего вида и камера 360° помогут Вам безопасно парковаться на любой стоянке.

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