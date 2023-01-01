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Nissan Serena
2016
1 699 999 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Nissan Serena 2016

1 699 999 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение IV (C26)
  • Модификация 2.0hyb CVT (147 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 149509 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 132352
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Мы представляем вам автомобиль, который точно порадует своего будущего владельца - Nissan Serena. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году и имеет электронный ПТС, всего одного собственника. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0, который работает по гибридной технологии без батареи.

Кузов этого автомобиля выполнен в красивом белом цвете ксералик. Все кузовные элементы родные, и никогда не менялись. Автомобиль прошёл самый строгий Токийский аукцион, что подтверждает его высокое качество и надежность.

Ходовая часть в изумительном состоянии, все агрегаты и узлы исправны. Богатая комплектация делает езду на Nissan Serena максимально комфортной и безопасной: усилитель руля, 4 эл.стеклоподъемника, раздельный 2 зонный климат, подогревы передних сидений, зеркал и заднего стекла, датчики дождя и света, вспомогательные сонары, камера 360, мульти-руль, круиз-контроль, скользкая дорога, антипробуксовочная система, система удержания в полосе, система экстренного торможения (адаптивная), сигнализация, штатный видеорегистратор, шторки, скрытые ниши.

Автомобиль имеет все необходимое для комфортной ежедневной эксплуатации, включая 3 ряд сидений (полноценный, складной). Салон очень просторный и в отличном состоянии. Отличная японская штатная аудиосистема позволит наслаждаться любимой музыкой во время поездок.

Мы гарантируем, что все что должно работать - работает без каких-либо нареканий. Продается Nissan Serena с лучшей степенью сохранности и готовностью к эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Мы уверены, что Nissan Serena станет отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество и комфорт.

id132352

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Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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