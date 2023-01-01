Nissan Serena

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Мы представляем вам автомобиль, который точно порадует своего будущего владельца - Nissan Serena. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году и имеет электронный ПТС, всего одного собственника. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 2.0, который работает по гибридной технологии без батареи.

Кузов этого автомобиля выполнен в красивом белом цвете ксералик. Все кузовные элементы родные, и никогда не менялись. Автомобиль прошёл самый строгий Токийский аукцион, что подтверждает его высокое качество и надежность.

Ходовая часть в изумительном состоянии, все агрегаты и узлы исправны. Богатая комплектация делает езду на Nissan Serena максимально комфортной и безопасной: усилитель руля, 4 эл.стеклоподъемника, раздельный 2 зонный климат, подогревы передних сидений, зеркал и заднего стекла, датчики дождя и света, вспомогательные сонары, камера 360, мульти-руль, круиз-контроль, скользкая дорога, антипробуксовочная система, система удержания в полосе, система экстренного торможения (адаптивная), сигнализация, штатный видеорегистратор, шторки, скрытые ниши.

Автомобиль имеет все необходимое для комфортной ежедневной эксплуатации, включая 3 ряд сидений (полноценный, складной). Салон очень просторный и в отличном состоянии. Отличная японская штатная аудиосистема позволит наслаждаться любимой музыкой во время поездок.

Мы гарантируем, что все что должно работать - работает без каких-либо нареканий. Продается Nissan Serena с лучшей степенью сохранности и готовностью к эксплуатации.

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