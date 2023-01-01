Nissan Serena

Уникальный минивэн Nissan Serena 2015 года выпуска уже ждет своего нового владельца! Этот автомобиль сочетает в себе стильный дизайн, просторный салон и надежность японского бренда.

Серый цвет кузова придает автомобилю элегантность и сдержанность. Внутри вы найдете множество удобных особенностей, среди которых климат-контроль, тонированные стекла и легкосплавные диски. Благодаря иммобилайзеру и системе доступа без ключа вы сможете быть уверены в безопасности своего автомобиля.

Автомобиль оснащен датчиками дождя и света, а также имеет обогрев зеркал, что сделает вашу поездку еще более комфортной.

Третий ряд сидений позволяет принять больше пассажиров, а электроскладывание зеркал и центральный замок облегчат вам жизнь.

Удобный бортовой компьютер и ручная регулировка сидений водителя и пассажира позволят вам настроить автомобиль по своему вкусу.

Антиблокировочная система ABS и фронтальные подушки безопасности обеспечат вам безопасность и защиту во время движения.

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