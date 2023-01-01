Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Serena
2015
1 639 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Nissan Serena 2015

1 639 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение IV (C26)
  • Модификация 2.0 CVT (147 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 171380 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 051489
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.
  • Воблер 64

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Nissan Serena

Уникальный минивэн Nissan Serena 2015 года выпуска уже ждет своего нового владельца! Этот автомобиль сочетает в себе стильный дизайн, просторный салон и надежность японского бренда.

Серый цвет кузова придает автомобилю элегантность и сдержанность. Внутри вы найдете множество удобных особенностей, среди которых климат-контроль, тонированные стекла и легкосплавные диски. Благодаря иммобилайзеру и системе доступа без ключа вы сможете быть уверены в безопасности своего автомобиля.

Автомобиль оснащен датчиками дождя и света, а также имеет обогрев зеркал, что сделает вашу поездку еще более комфортной.

Третий ряд сидений позволяет принять больше пассажиров, а электроскладывание зеркал и центральный замок облегчат вам жизнь.

Удобный бортовой компьютер и ручная регулировка сидений водителя и пассажира позволят вам настроить автомобиль по своему вкусу.

Антиблокировочная система ABS и фронтальные подушки безопасности обеспечат вам безопасность и защиту во время движения.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального Nissan Serena! Звоните прямо сейчас и получите больше информации о данном автомобиле.

id051489

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Nissan

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2015

1 190 000 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2019

1 480 000 ₽

Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note

Nissan Note
2012

679 000 ₽

Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano Nissan Murano

Nissan Murano
2018

3 031 200 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2012

1 210 000 ₽

Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail Nissan X-Trail

Nissan X-Trail
2019

2 626 300 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2010

1 207 200 ₽

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2011

820 000 ₽

Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol Nissan Patrol

Nissan Patrol
2014

3 100 000 ₽

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2012

1 349 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа