Nissan Serena

- Электронный ПТС

- Без регистрации в РФ

- Кузов в заводском окрасе

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Сигнализация

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Третий ряд сидений

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера 360°

- Электропривод задних дверей

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