Nissan Serena
- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ
- Кузов в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Сигнализация
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера 360°
- Электропривод задних дверей
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