Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Serena
2019
2 599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Nissan Serena 2019

2 599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27) Рестайлинг
  • Модификация 1.2hyb AT (84 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 35151 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 053623
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1198 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 84 л.с.
  • Воблер 171

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Nissan Serena

- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ
- Кузов в заводском окрасе
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Сигнализация
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера 360°
- Электропривод задних дверей

id053623

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Nissan

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2019

1 480 000 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2013

1 110 000 ₽

Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note Nissan Note

Nissan Note
2012

748 256 ₽

Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano

Nissan Terrano
2017

1 199 584 ₽

Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano

Nissan Terrano
2018

1 698 458 ₽

Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano Nissan Terrano

Nissan Terrano
2021

1 899 000 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2020

2 959 000 ₽

Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
2010

1 100 000 ₽

Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera Nissan Primera

Nissan Primera
2005

504 230 ₽

Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke Nissan Juke

Nissan Juke
2011

850 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа