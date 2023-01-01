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Nissan Serena
2018
2 598 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Nissan Serena 2018

2 598 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27)
  • Модификация 1.2hyb AT (84 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 76449 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 11
  • VIN 015128
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1198 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 84 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 16
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
- Электропривод задних дверей

015128

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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