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Nissan Serena
2018
2 630 000 ₽
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Nissan Serena 2018

2 630 000 ₽
Возможна доставка
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27)
  • Модификация 1.2hyb AT (84 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 67893 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 40
  • VIN 023590
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1198 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 84 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

Преимущества:

- Автомобиль был ввезён в Россию в июле 2023 года
- Без владельцев в РФ
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие

023590

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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