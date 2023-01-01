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Nissan Serena
2019
2 750 000 ₽
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Nissan Serena 2019

2 750 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27)
  • Модификация 1.2hyb AT (84 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 46138 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Синий
  • Воблер 282
  • VIN 035238
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1198 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 84 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

Преимущества:

- Без регистраций в РФ
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат-контроль
- Камера заднего вида
- Мультифункциональное рулевое колесо

035238

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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