Nissan Serena
Преимущества:
- Автомобиль привезен из Японии под полную пошлину
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
Дополнительные опции:
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Камеры кругового обзора
- Цифровая приборная панель
- Электропривод боковых дверей
- Система Старт / стоп
- Система следования по полосе движения
- Контроль столкновения
- Система активной помощи при парковке
- Адаптивный Круиз-контроль с функцией автопилот
- Передние и задние датчики парковки
033299