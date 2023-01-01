Nissan Serena

Преимущества:

- Автомобиль привезен из Японии под полную пошлину

- Электронный ПТС, 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

Дополнительные опции:

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Камеры кругового обзора

- Цифровая приборная панель

- Электропривод боковых дверей

- Система Старт / стоп

- Система следования по полосе движения

- Контроль столкновения

- Система активной помощи при парковке

- Адаптивный Круиз-контроль с функцией автопилот

- Передние и задние датчики парковки

033299