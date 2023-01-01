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Nissan Serena
2017
2 160 000 ₽
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Nissan Serena 2017

2 160 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27)
  • Модификация 2.0hyb CVT (150 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 136573 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 44
  • VIN 033299
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

Преимущества:

- Автомобиль привезен из Японии под полную пошлину
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
Дополнительные опции:
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Камеры кругового обзора
- Цифровая приборная панель
- Электропривод боковых дверей
- Система Старт / стоп
- Система следования по полосе движения
- Контроль столкновения
- Система активной помощи при парковке
- Адаптивный Круиз-контроль с функцией автопилот
- Передние и задние датчики парковки

033299

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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