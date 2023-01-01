Nissan Serena
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Максимальная комплектация
- Второй комплект колес
- Установлен автозапуск старлаин
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Датчик света
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Третий ряд сидений
- Количество мест (6)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера 360°
- Камера заднего вида
- Камера передняя
001731