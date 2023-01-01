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Nissan Serena
2018
2 479 000 ₽
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Nissan Serena 2018

2 479 000 ₽
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Возможна доставка
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Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena
Nissan Serena

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Serena
  • Поколение V (C27)
  • Модификация 1.2hyb AT (84 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 96500 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 001731
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1198 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 84 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Serena

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:
- Максимальная комплектация
- Второй комплект колес
- Установлен автозапуск старлаин
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Датчик света
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Третий ряд сидений
- Количество мест (6)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера 360°
- Камера заднего вида
- Камера передняя

001731

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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