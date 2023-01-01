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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Sunny
2022
1 849 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Sunny 2022

1 849 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Sunny
  • Поколение N17
  • Модификация 1.5 AT (108 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 44 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 142742
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 108 л.с.
  • Воблер 124

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Sunny

Дорогие клиенты, рады предложить вам великолепный автомобиль Nissan Sunny 2022. Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ в 2023 году и имеет электронный ПТС, что подтверждает его легальность и отсутствие проблем с регистрацией.

Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его качество и сохранность внешнего вида на протяжении долгого времени.

Также, этот Nissan Sunny обладает рядом дополнительных опций, которые сделают ваше вождение комфортным и безопасным. В него входят кондиционер, который позволит вам наслаждаться прохладой даже в жаркие летние дни. Камера заднего вида обеспечит вам отличную обзорность при парковке и маневрировании. Управление кондиционером для заднего ряда позволит пассажирам на заднем сиденье наслаждаться тем же комфортом, что и передние пассажиры. Электростеклоподъёмники и электропривод боковых зеркал позволят вам легко и удобно регулировать окна и зеркала.

Кроме того, этот автомобиль оснащен оригинальными колесными дисками R15, которые не только добавят стильности его внешнему виду, но и обеспечат вам отличную устойчивость на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам с покупкой этого великолепного автомобиля Nissan Sunny.

id142742

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