Nissan Sunny

Дорогие клиенты, рады предложить вам великолепный автомобиль Nissan Sunny 2022. Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ в 2023 году и имеет электронный ПТС, что подтверждает его легальность и отсутствие проблем с регистрацией.

Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его качество и сохранность внешнего вида на протяжении долгого времени.

Также, этот Nissan Sunny обладает рядом дополнительных опций, которые сделают ваше вождение комфортным и безопасным. В него входят кондиционер, который позволит вам наслаждаться прохладой даже в жаркие летние дни. Камера заднего вида обеспечит вам отличную обзорность при парковке и маневрировании. Управление кондиционером для заднего ряда позволит пассажирам на заднем сиденье наслаждаться тем же комфортом, что и передние пассажиры. Электростеклоподъёмники и электропривод боковых зеркал позволят вам легко и удобно регулировать окна и зеркала.

Кроме того, этот автомобиль оснащен оригинальными колесными дисками R15, которые не только добавят стильности его внешнему виду, но и обеспечат вам отличную устойчивость на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам с покупкой этого великолепного автомобиля Nissan Sunny.

id142742