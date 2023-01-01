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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Teana
2007
709 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Teana 2007

709 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Teana
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.4 AT (173 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 202654 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 302618
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2349 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 173 л.с.
  • Воблер 82

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Teana

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам Nissan Teana, 2007 года. Этот автомобиль отличается не только красивым дизайном, но и множеством функций, которые делают его еще более привлекательным.

Одной из самых интересных особенностей Nissan Teana является наличие 2-зонного климат-контроля. Теперь вы можете настроить температуру воздуха по своему вкусу, а ваш пассажир - по своему.

Кроме того, в автомобиле есть обогрев сидений. Это делает поездки еще более комфортными, и вы будете ощущать себя как дома.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист ответит на все ваши вопросы и поможет сделать правильный выбор.

id302618

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