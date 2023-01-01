Nissan Teana

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам Nissan Teana, 2007 года. Этот автомобиль отличается не только красивым дизайном, но и множеством функций, которые делают его еще более привлекательным.

Одной из самых интересных особенностей Nissan Teana является наличие 2-зонного климат-контроля. Теперь вы можете настроить температуру воздуха по своему вкусу, а ваш пассажир - по своему.

Кроме того, в автомобиле есть обогрев сидений. Это делает поездки еще более комфортными, и вы будете ощущать себя как дома.

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