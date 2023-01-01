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Nissan Teana
2014
1 599 000 ₽
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Nissan Teana 2014

1 599 000 ₽
Возможна доставка
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Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana
Nissan Teana

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Teana
  • Поколение III
  • Модификация 2.5 CVT (173 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2014
  • Пробег 219144 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 166
  • VIN 005452
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2488 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 173 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Teana

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинал ПТС, 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Раздельный климат-контроль
- Датчики дождя и света
- Камера заднего вида

005452

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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