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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan Terrano
2021
1 849 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Terrano 2021

1 849 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Terrano
  • Поколение III (D10)
  • Модификация 2.0 AT (143 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 45792 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 078970
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 309

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Nissan Terrano

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Nissan Terrano 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет всего одного владельца, а также электронный ПТС.

Ниссан Террано оснащен кондиционером, круиз-контролем и системой курсовой устойчивости, что сделает вашу поездку комфортной и безопасной.

Но это еще не все, что мы вам предлагаем. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы узнаете все, что нужно знать о технических характеристиках, состоянии кузова и двигателя.

Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из лучших автомобилей своего класса. Звоните нам прямо сейчас и получите бесплатный отчет уже сегодня!

id078970

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