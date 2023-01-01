Nissan Terrano

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Nissan Terrano 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет всего одного владельца, а также электронный ПТС.

Ниссан Террано оснащен кондиционером, круиз-контролем и системой курсовой устойчивости, что сделает вашу поездку комфортной и безопасной.

Но это еще не все, что мы вам предлагаем. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы узнаете все, что нужно знать о технических характеристиках, состоянии кузова и двигателя.

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