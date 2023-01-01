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Nissan Terrano
2018
1 685 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Terrano 2018

1 685 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Terrano
  • Поколение III (D10)
  • Модификация 2.0 MT (143 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 47723 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 609762
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 45

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Nissan Terrano

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Nissan Terrano 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Оригинальный ПТС и два владельца гарантируют законность и прозрачность сделки. Автомобиль проходил регулярное своевременное обслуживание, что гарантирует его безупречную работу.

В качестве дополнительных опций вы получаете высокие технологии и комфорт в одном автомобиле: накладки на пороги окрашены в цвет кузова, а рейлинги на крыше выполнены в серебристом цвете. Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом делают эксплуатацию автомобиля более приятной в любую погоду. А также MP3/CD-аудиосистема, управление которой осуществляется на высокотехнологичном подрулевом джойстике. Система беспроводной связи Bluetooth® и дополнительная розетка сделают поездки со своими гаджетами более удобными.

Кондиционер с салонным фильтром и электропривод передних стеклоподъемников обеспечат комфортную поездку в любую погоду. В автомобиле также присутствуют другие полезные функции, такие как круиз-контроль, регулировки рулевого колеса, адаптация двигателя к запуску в холодном климате и многое другое.

Дополнительно установлено качественное бронирование всех рисковых проблемных мест бронезащитной пленкой, что повышает надежность и безопасность автомобиля.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль Nissan Terrano 2018 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id609762

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