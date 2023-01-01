Nissan Terrano

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Nissan Terrano 2018 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Оригинальный ПТС и два владельца гарантируют законность и прозрачность сделки. Автомобиль проходил регулярное своевременное обслуживание, что гарантирует его безупречную работу.

В качестве дополнительных опций вы получаете высокие технологии и комфорт в одном автомобиле: накладки на пороги окрашены в цвет кузова, а рейлинги на крыше выполнены в серебристом цвете. Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом делают эксплуатацию автомобиля более приятной в любую погоду. А также MP3/CD-аудиосистема, управление которой осуществляется на высокотехнологичном подрулевом джойстике. Система беспроводной связи Bluetooth® и дополнительная розетка сделают поездки со своими гаджетами более удобными.

Кондиционер с салонным фильтром и электропривод передних стеклоподъемников обеспечат комфортную поездку в любую погоду. В автомобиле также присутствуют другие полезные функции, такие как круиз-контроль, регулировки рулевого колеса, адаптация двигателя к запуску в холодном климате и многое другое.

Дополнительно установлено качественное бронирование всех рисковых проблемных мест бронезащитной пленкой, что повышает надежность и безопасность автомобиля.

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