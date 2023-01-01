Nissan Terrano

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам автомобиль Nissan Terrano 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и только двух владельцев. Если вы ищете надежный и комфортный автомобиль, то Nissan Terrano - это отличный выбор.

Автомобиль оснащен множеством функциональных возможностей, которые обеспечат ваш комфорт и безопасность на дороге. Кондиционер поможет поддерживать комфортную температуру в салоне в любую погоду. Сигнализация и центральный замок обеспечат надежную защиту вашего автомобиля от кражи. Дистанционный запуск двигателя даст возможность экономить время в холодное время года, а бортовой компьютер и круиз-контроль упростят управление автомобилем на дороге.

Обогрев сидений позволит чувствовать себя комфортно в любое время года, а система АБС и антипробуксовочная система обеспечат безопасность во время экстренных ситуаций на дороге. Система курсовой устойчивости поможет водителю чувствовать себя уверенно за рулем и контролировать автомобиль в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать подходящий автомобиль для вас. И не забывайте, что Nissan Terrano - это надежность, комфорт и безопасность на дороге.

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