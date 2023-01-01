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Nissan Terrano
2017
1 459 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Nissan Terrano 2017

1 459 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano
Nissan Terrano

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Terrano
  • Поколение III (D10)
  • Модификация 2.0 MT (143 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 84810 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 591097
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.
  • Воблер 54

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Terrano

Уважаемые клиенты, мы рады представить вам автомобиль Nissan Terrano 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, имеет оригинальный ПТС и только двух владельцев. Если вы ищете надежный и комфортный автомобиль, то Nissan Terrano - это отличный выбор.

Автомобиль оснащен множеством функциональных возможностей, которые обеспечат ваш комфорт и безопасность на дороге. Кондиционер поможет поддерживать комфортную температуру в салоне в любую погоду. Сигнализация и центральный замок обеспечат надежную защиту вашего автомобиля от кражи. Дистанционный запуск двигателя даст возможность экономить время в холодное время года, а бортовой компьютер и круиз-контроль упростят управление автомобилем на дороге.

Обогрев сидений позволит чувствовать себя комфортно в любое время года, а система АБС и антипробуксовочная система обеспечат безопасность во время экстренных ситуаций на дороге. Система курсовой устойчивости поможет водителю чувствовать себя уверенно за рулем и контролировать автомобиль в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать подходящий автомобиль для вас. И не забывайте, что Nissan Terrano - это надежность, комфорт и безопасность на дороге.

id591097

Fresh Тюмень
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