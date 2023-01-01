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Nissan Tiida
2010
925 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan Tiida 2010

925 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель Tiida
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2010
  • Пробег 86739 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 436708
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 400

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan Tiida

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам прекрасную возможность стать счастливым владельцем автомобиля Nissan Tiida, 2010 года выпуска. Этот автомобиль является настоящим воплощением комфорта и надежности, и мы уверены, что он станет вашим надежным спутником на дорогах.

Каждая деталь этого автомобиля была тщательно продумана, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и безопасность. Оригинальный ПТС и один владелец подтверждают его безупречную историю. Вы можете быть уверены, что приобретаете автомобиль от официального дилера, что является залогом его качества.

Преимуществами данной модели являются система доступа без ключа и климат-контроль, которые позволят вам управлять автомобилем с удобством и наслаждаться комфортной атмосферой внутри салона в любое время года.

Не упустите возможность приобрести этот превосходный автомобиль. Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать просмотр и тест-драйв.

Этот автомобиль станет вашим надежным партнером и приятным спутником на дороге. Не упустите эту возможность обладать автомобилем своей мечты.

id436708

Fresh Ростов Аксай
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