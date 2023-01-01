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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan X-Terra
2022
5 275 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Nissan X-Terra 2022

5 275 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra
Nissan X-Terra

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель X-Terra
  • Поколение X-Terra
  • Модификация 2.5 AT (165 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 1020 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 003663
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 165 л.с.
  • Воблер 381

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan X-Terra

Добро пожаловать в официальный центр продаж автомобилей! Мы рады представить вам новый автомобиль Nissan X-Terra 2022 года выпуска, который был привезен в Россию в этом году. Этот автомобиль поистине является продуктом инженерного и дизайнерского совершенства, созданного для тех, кто ценит мощь, комфорт и надежность.

Nissan X-Terra - это идеальный выбор для любителей бездорожья и приключений. Современный дизайн и передовые технологии делают этот автомобиль непревзойденным в своем классе. Большие колеса и высокий клиренс позволяют ему легко преодолевать любые препятствия и различные типы дорог.

Этот автомобиль в идеальном техническом и визуальном состоянии благодаря проверке нашими опытными специалистами. Мы готовы предоставить вам полную информацию об этом автомобиле, чтобы вы могли быть уверены в его надежности и долговечности.

В Nissan мы всегда стремимся создавать автомобили, которые помогают нашим клиентам превзойти себя. Мы сделали все возможное, чтобы создать автомобиль, который удовлетворит все ваши потребности и позволит вам наслаждаться каждой поездкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда продаж и консультантов готова ответить на все ваши вопросы и помочь выбрать наилучший вариант для вас. Вас ждет незабываемый опыт вождения на Nissan X-Terra!

id003663

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