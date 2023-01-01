Nissan X-Trail

Добрый день! Мы рады предложить Вам автомобиль Nissan X-Trail, который был куплен у официального дилера и всего только 1 владелец. Его электронный ПТС подтверждает безупречную историю эксплуатации - данный автомобиль не имеет ДТП и находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Кроме того, Nissan X-Trail оснащен самыми современными опциями для комфортной езды. Доступ без ключа, датчики света и дождя, климат-контроль две зоны, мультифункциональное рулевое колесо, автоскладывание зеркал, датчики парковки передние и задние, а также камера заднего вида - все это сделает поездку на данном автомобиле еще более приятной и простой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на любые вопросы и помочь в оформлении покупки. Сделайте верный выбор с автомобилем Nissan X-Trail и наслаждайтесь его прекрасными возможностями в полной мере!

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