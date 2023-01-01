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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Nissan X-Trail
2022
2 850 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Nissan X-Trail 2022

2 850 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Характеристики

  • Марка Nissan
  • Модель X-Trail
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (144 л.с.) 4WD
  • Комплектация LE Coffee
  • Год 2022
  • Пробег 45127 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 155417
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 144 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Nissan X-Trail

Добрый день! Мы рады предложить Вам автомобиль Nissan X-Trail, который был куплен у официального дилера и всего только 1 владелец. Его электронный ПТС подтверждает безупречную историю эксплуатации - данный автомобиль не имеет ДТП и находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Кроме того, Nissan X-Trail оснащен самыми современными опциями для комфортной езды. Доступ без ключа, датчики света и дождя, климат-контроль две зоны, мультифункциональное рулевое колесо, автоскладывание зеркал, датчики парковки передние и задние, а также камера заднего вида - все это сделает поездку на данном автомобиле еще более приятной и простой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на любые вопросы и помочь в оформлении покупки. Сделайте верный выбор с автомобилем Nissan X-Trail и наслаждайтесь его прекрасными возможностями в полной мере!

id155417

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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