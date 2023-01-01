Nissan X-Trail

Уважаемые автолюбители!

Данный автомобиль IV поколения с двигателем 2.5 CVT (181 л.с.). В каталоге Авито на данный момент не существует 4-го поколения.

Представляем Вам новинку на автомобильном рынке! Компания "Fresh Auto" рада предложить Вам новый автомобиль - Nissan X-Trail, 2022 года выпуска. Автомобиль был ввезён из ОАЭ всего несколько месяцев назад и уже готов к продаже.

Особенность данного авто - атмосферный бензиновый мотор объёмом 2488 куб.см. мощностью 181 л.с. в сочетании с вариатором (CVT) и передним приводом. При этом, автомобиль максимально надёжен и производит впечатление настоящего путешественника.

Не менее важно, что данный автомобиль уже получил электронный ПТС, что дополнительно подчёркивает его безопасность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы точно оцените его уникальность и превосходство над другими авто той же модели. Не упустите свой шанс на лучшее в автомобильном мире!

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